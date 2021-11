Sorteggio durissimo per l'Italia che sfiderà prima la Macedonia del Nord in casa e poi, in caso di vittoria, una tra Portogallo e Turchia, in trasferta. Ecco date e orari dei playoff del Mondiale 2022

Sorteggio duro. Non poteva andare peggio alla nazionale azzurra, visto che sulla strada per Qatar 2022 potrebbe esserci nientemeno che Cristiano Ronaldo. L'Italia era testa di serie e, come previsto, ha incrociato nella semifinale secca - col favore di giocarla in casa - una non testa di serie nel sorteggio di Zurigo. Evitata la Polonia di Lewandowski, ecco la Macedonia del Nord, finita seconda nel proprio girone di qualificazione dietro la Germania. La partita, come detto, si giocherà in Italia, giovedì 24 marzo 2022 alle ore 20.45. Nella pausa nazionali tra la 30^ e la 31^ giornata di Serie A.