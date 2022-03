Esauriti i circa 20.000 biglietti disponibili per la vendita libera, per un totale di circa 26.000 posti previsti con la capienza attualmente fissata al 75%. La Nazionale ritorna a Palermo dopo due anni e mezzo dall'ultima uscita, sfidando nella semifinale dei playoff per i Mondiali la Macedonia del Nord: si gioca il 24 marzo

C'è grande entusiasmo per il ritorno degli Azzurri a Palermo e in poche ore lo stadio "Renzo Barbera" è già completamente esaurito per la semifinale dei playoff Mondiali Italia-Macedonia del Nord, in programma il 24 marzo prossimo. Dopo i seimila biglietti venduti tra mercoledì e giovedì ai possessori della card VivoAzzurro in prelazione, questo pomeriggio in sole due ore sono andati esauriti i circa 20.000 biglietti disponibili per la vendita libera, per un totale di circa 26.000 posti previsti con la capienza attualmente fissata al 75%. Lo rende noto la Figc, informando che al momento non sono più disponibili ulteriori tagliandi.