L'Argentina sceglie la linea verde per le partite contro Venezuela ed Ecuador, valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar dove l'albiceleste è già qualificata. Il ct Scaloni ha diramato una lista con ben 44 giocatori pre-convocati con tantissimi giovani. Tra questi spiccano i fratelli Carboni, Franco e Valentin, giocatori di proprietà dell'Inter e figli di Ezequiel, ex centrocampista del Catania. Franco, classe 2003, è un esterno di sinistra; Valentin, classe 2005, è un trequartista. Entrambi hanno il doppio passaporto (italiano e argentino) e hanno già giocato con le selezioni giovanili azzurre. In caso di presenza in match ufficiali con l'Argentina, però, per loro si chiuderebbero le porte della Nazionale di Roberto Mancini. Oltre ai fratelli Carboni, Scaloni ha convocato tre 2004 (Romero della Lazio, Garnacho del Manchester United e Nicolas Paz del Real Madrid) e altri due 2003 (Tiago Geralnik del Villarreal e Matias Soule della Juventus). Sette calciatori di età compresa tra i 17 e i 18 anni: tutti giocatori di talento e accomunati dal doppio passaporto.