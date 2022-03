Gravina: "Italia-Macedonia 100% spalti? Ottimista"

"Allontaniamo il pessimismo"

La mancata qualificazione diretta a Qatar 2022 è stata brutta da digerire, ma bisogna reagire subito: "Noi stiamo cercando di recuperare le energie perse dall'11 luglio scorso per diverse ragioni, per infortuni, per motivi di preparazione tecnica atletica - ha spiegato ancora il presidente della Figc -. Mancini sta girando tutti i raduni, sta incontrando i ragazzi, sta scambiando riflessioni con loro. Questo è un segnale di quanto teniamo alla qualificazione: è fondamentale per noi sotto l'aspetto economico-finanziario, ma è importante per continuare a coltivare l'entusiasmo. Bisogna allontanare quella sorta di pessimismo che ha invaso il nostro mondo dopo i rigori sbagliati da Jorginho contro la Svizzera, poi ci daremo appuntamento tutti insieme in Qatar, sia chi ci ha creduto, sia chi crede invece che la mancata qualificazione possa essere uno strumento politico di strumentalizzazione. Chi pensa questo non vuole bene all'Italia e perde tempo, si qualifica da solo: mi spiace per la sua tristezza d'animo".