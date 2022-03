Ci si avvicina verso i giorni decisivi per conoscere le ultime nazionali che saranno presenti al Mondiale in Qatar e in queste ore i ct delle varie squadre stanno annunciando le liste dei giocatori scelti per i playoff. Tra questi, c'è anche il Portogallo: tra i venticinque giocatori convocati dal ct Fernando Santos ci sono anche Rui Patricio della Roma e Rafael Leao del Milan. Il Portogallo, lo ricordiamo, giocherà la semifinale contro la Turchia giovedì prossimo: in caso di passaggio del turno, la prossima avversaria in finale sarà la vincente dell'altra semifinale, tra Italia e Macedonia del Nord.