Zlatan Ibrahimovic è tra i convocati della Svezia per i playoff mondiali in programma la prossima settimana. L'attaccante del Milan, a 40 anni, sarà nel gruppo del ct Janne Andersson che sfiderà la Repubblica Ceca giovedì prossimo in semifinale (in caso di vittoria o di passaggio del turno, la Svezia in finale troverà la Polonia, dopo l'esclusione della nazionale russa da tutte le competizioni ufficiali). Se dovesse scendere in campo, per Ibra sarà la 121esima presenza con la nazionale svedese, a più di ventun anni di distanza dal giorno dell'esordio (era il 31 gennaio 2001). I suoi gol totali segnati finora sono 62.