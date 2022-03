7/13 ©Ansa

A fare la domanda era stato Cesare Maldini, Ct da meno di un anno scelto per il dopo Sacchi. L'Italia arriva nel girone alle spalle dell'Inghilterra ed è costretta all'ultima spiaggia contro i russi. A Mosca fa freddissimo: Maldini affonda dentro una giacca a vento enorme in pieno stile anni Novanta. Cappellino in testa. Pagliuca in porta (che poi si farà male lanciando la storia tra Gigi Buffon e la nazionale). Pessotto e Maldini larghi, centrali Costacurta, Cannavaro e Nesta. Albertini, Dino Baggio e Di Matteo in mezzo. Ravanelli e Vieri davanti.