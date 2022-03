A rischio la presenza del difensore del Porto negli spareggi di qualificazione ai Mondiali: se tornerà negativo, potrà giocare. Intanto si aggiunge al gruppo il centrale ex Milan, oggi al Lille

Si allunga la lista degli indisponibili del Portogallo in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct Fernando Santos dovrà fare a meno anche di Pepe . Il difensore del Porto, infatti, è risultato positivo al Covid-19 nell'ultimo tampone effettuato. Tuttavia Pepe resta nella lista dei convocati: se tornerà negativo potrà giocare. Intanto è stato aggregato al gruppo Tiago Djalo , difensore classe 2000 di proprietà del Lille con un passato al Milan. Il Portogallo sarà impegnato giovedì contro la Turchia ; in caso di vittoria, affronterà la vincente di Italia-Macedonia del Nord il prossimo 29 marzo.

Una lunga lista di indisponibili

leggi anche

Portogallo, Neves ko: salta i playoff mondiali

Per il Portogallo non sarà semplice contro la Turchia visto che il ct Santos non avrà a disposizione tre quarti della difesa titolare. Oltre a Pepe, salteranno la sfida anche Joao Cancelo e Ruben Dias: il primo è squalificato, l'altro è alle prese con un infortunio al tendine del ginocchio. Nella lista degli indisponibili ci sono anche Renato Sanchez (infortunio muscolare) e Ruben Neves (infortunatosi al ginocchio nell'ultima partita con il Wolverhampton).