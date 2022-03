Brutte notizie per il Portogallo in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Non ci sarà Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton che ha subito un infortunio al ginocchio durante l'ultima partita di Premier League contro il Leeds. Il giocatore sarà quindi indisponibile sia per la sfida di giovedì 24 marzo contro la Turchia, sia per l'eventuale finale contro la vincente tra Italia e Macedonia. Al posto di Neves, il ct portoghese Fernando Santos ha deciso di convocare Vitinha, centrocampista classe 2000 del Porto e fino alla scorsa stagione compagno di club dello stesso Neves al Wolverhampton.