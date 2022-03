Qualificazioni Mondiali, il calendario dei playoff

Sono 11 le nazionali (Russia esclusa) in corsa per i tre posti ancora disponibili ai Mondiali del 2022. Di seguito il tabellone completo e il programma con date e orari di tutte le partite

Giovedì 24 marzo alle ore 20:45 partiranno i playoff per accedere ai Mondiali in Qatar del 2022. L’unica al momento sicura del passaggio in finale è la Polonia. La nazionale di Michniewicz era stata sorteggiata contro la Russia, esclusa dopo l’invasione dell’Ucraina. Quest’ultima ha richiesto ed ottenuto il rinvio della semifinale contro la Scozia per giugno, sperando che la situazione sia risolta. Sarà impegnata ai playoff anche l’Italia con la sfida del Barbera contro la Macedonia del Nord. Elmas e compagni sono arrivati secondi nel girone di qualificazione dopo la Germania e a +1 sulla Romania. La vincente di questa gara se la dovrà vedere contro una tra Portogallo, reduce dalla sconfitta decisiva contro la Serbia, e Turchia, arrivata davanti la Norvegia di Haaland. L’avversaria della Polonia già qualificata sarà la Svezia di Ibrahimovic o la Repubblica Ceca che dovrà fare a meno di Schick. In attesa di Scozia-Ucraina, Galles e Austria si giocheranno un posto per la finale.