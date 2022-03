L'allenatore della Nazionale prova a commentare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar: "Abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita ma a volte nel calcio succedono cose incredibili. La fortuna si è trasformata in sfortuna. Ora la delusione è troppo grande per pensare ai prossimi mesi"

Occhi lucidi e grandissima amarezza dipinta sul volto di Roberto Mancini al termine della sconfitta contro la Macedonia che lascia l'Italia fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018: "A livello professionale è la più grande delusione della mia carriera - dice - A volte nel calcio succedono cose incredibili e questa lo è, non dovevamo esserci qui stasera, abbiamo fatto di tutto per vincere ma poi alcune partite vanno così, è difficile adesso anche spiegare". Dalla gioia della vittoria dell'Europeo alla tristezza della notte di Palermo: "La vittoria dell’Europeo è stata strameritata giocando benissimo, poi la fortuna che ci ha accompagnato si è trasformata in totale sfortuna perché in alcune gare sono successe cose incredibili. Quando si perde bisogna saper anche soffrire. I due rigori (sbagliati ndr), ne bastava uno e eravamo al Mondiale, poi questa partita, subire il gol al 92’ sembra fatto apposta". Ed ancora sulla gara: "Cosa si può dire di una partita dove abbiamo tirato 40 volte? Abbiamo subito il gol alla fine e non sappiamo neanche perché. Non sappiamo nemmeno perché siamo arrivati fino a qui. Abbiamo vinto un Europeo e siamo rimasti imbattuti per due anni e mezzo per cui io una cosa la so: i nostri giocatori sono bravissimi. Quindi non è colpa loro o del presidente, il primo responsabile sono io. Quando si perde il primo responsabile è l'allenatore".