2/17 ©Ansa

Buffon subito graziato da una traversa. Poi segna Belotti: prima da titolare in Nazionale e primo gol. Cambia tutto nella ripresa: due centri macedoni in due minuti. Il primo di Nestorovski su auto-assist di Verratti che lo lancia in porta. Il secondo di Hasani. Proprio Buffon deve salvare il possibile tris che lascia aperta la rimonta: Candreva sforna due assist per due gol di Immobile, al 75' e in pieno recupero.



Ma chi c'era quel giorno?





LE NAZIONALI GIA' QUALIFICATE AL MONDIALE