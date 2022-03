Nell'amichevole del Velodrome, la nazionale francese batte per 2-1 la Costa d'Avorio grazie a un gol del numero 9 del Milan (su assist di Theo Hernandez) e la rete nel recupero di Tchouameni. 90 minuti per Kessié, Rabiot entrato solo nel finale

FRANCIA-COSTA D'AVORIO 2-1

19' Pepe (C), 22' Giroud (F), 93' Tchouameni (F)

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Kounde, Varane (59' Saliba), L. Hernandez; Coman (89' Clauss), Tchouameni, Pogba (89' Rabiot), T. Hernandez; Griezmann (75' Guendouzi), Nkunku (75' Ben Yedder), Giroud. All.: Deschamps

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Sangare; Aurier, Boly, Bailly (68' Kossounou), Konan; Sangare (76' Akoukou), Kessie, Seri; Zaha (84' Gradel), Haller (84' Konate), Pepe (84' Cornet). All.: Beaumelle

È una Francia a tinte rossonere quella che ha battuto per 2-1 la Costa d'Avorio nell'amichevole disputata al Velodrome di Marsiglia. A conquistare la scena è stato Olivier Giroud, convocato da Deschamps dopo l'infortunio di Benzema, che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 su assist del compagno di club Theo Hernandez. 47 gol con la Francia per l'attaccante del Milan che si avvicina adesso a Thierry Henry (51), miglior marcatore della storia della nazionale francese. A regalare la vittoria alla Francia ci ha pensato Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 del Monaco, al 93° minuto con il suo primo gol in nazionale maggiore. Tra gli "italiani", oltre a Giroud e Theo, 90 minuti anche per l'altro milanista Franck Kessié e solo qualche minuto per Adrien Rabiot, entrato all'89' al posto di Pogba. La Francia è già qualificata ai Mondiali di Qatar 2022, mentre la Costa d'Avorio è stata eliminata durante la seconda fase di qualificazione africana.