IL "DIVINO" JONATHAN SOGNA LA NAZIONALE ITALIANA

Sulla panchina dell'Inter c'è Walter Mazzarri e nel giugno 2014 ha appena chiuso la sua miglior stagione in nerazzurro Jonathan Cicero Moreira, per i tifosi "il divino Johnny". Prestazioni che non gli valgono la chiamata del Brasile per il Mondiale, anche se per qualche settimana si parla di lui anche in ottica Nazionale italiana, visto il doppio passaporto che lo avrebbe reso convocabile da Prandelli. "So che è difficile ma la speranza ce l'ho", diceva Chissà come sarebbe andata...