COREA DEL SUD-ITALIA 2-1 dts (Ottavi Mondiali 2022)

18’ Vieri (I), 88’ Seol (C), 117’ Ahn (C)



Non era stata la prima Corea da dimenticare per la Nazionale, eliminazione dal Mondiale asiatico dai tantissimi episodi ormai noti. L'arbitraggio grottesco di Byron Moreno tra decisioni (un rigore inventato per i coreani e un gol annullato agli Azzurri), falli non fischiati e l’espulsione di Totti, poi l'ira di Trapattoni e il golden gol del perugino Ahn. Una serata incredibile e, purtroppo, indimenticabile