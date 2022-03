Mondiali

24 giugno 2014: è questa la data dell’ultima partita giocata dall’Italia a un Mondiale, e lo resterà per almeno altri 4 anni. Anche quella volta finì con una grande delusione, con gli Azzurri eliminati nel girone dopo la sconfitta con l’Uruguay. Tra i giocatori in campo quella volta anche tre protagonisti della disfatta contro la Macedonia ITALIA FUORI DAL MONDIALE - RASSEGNA STAMPA

Non vedremo l’Italia al Mondiale nemmeno a Qatar 2022, se ne riparla – si spera – per il 2026. Considerando che l’ultima partita giocata dagli Azzurri a un Mondiale è stata nel 2014, significa almeno 12 anni di “buco” per gli italiani.



L’ultimo ricordo mondiale, tra l’altro, è amarissimo. Italia-Uruguay 0-1 a Brasile 2014: una sconfitta con cui gli Azzurri vengono eliminati nel girone dopo la vittoria all’esordio sull’Inghilterra e la sconfitta con la Costarica