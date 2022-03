Diverse migliaia di persone in festa si sono radunate nella piazza centrale di Skopje per accogliere e celebrare i giocatori della Macedonia del Nord, reduci dall'impresa di Palermo contro l'Italia nei playoff mondiali. Martedì 29, contro il Portogallo, Ristovski e compagni giocheranno per la storia: "Daremo il massimo - le parole del capitano -, come già fatto con l'Italia"

LE NAZIONALI GIÀ QUALIFICATE AI MONDIALI