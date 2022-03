L'attaccante portoghese alla vigilia del match contro la Macedonia del Nord: "Per noi sarà la partita della vita, non può esserci un Mondiale senza il Portogallo. Futuro in nazionale? Sarò io a decidere, nessun altro"

"Per noi sarà la partita della vita". Non usa giri di parole Cristiano Ronaldo per presentare la partita contro la Macedonia del Nord, decisiva per il Portogallo nella strada verso il Mondiale in Qatar. In caso di qualificazione, CR7 giocherebbe il suo quinto Mondiale in carriera. Per lui sarà anche l'ultimo visto che a febbraio ha compituo 37 anni? Una domanda posta all'attaccante che ha risposto infastidito: "Comincio a vedere che molti di voi si fanno la stessa domanda - ammette Ronaldo - Sarò io a decidere del mio futuro, nessun altro. Se ho voglia di giocare ancora o se non ne ho più voglia lo decido io, punto e basta".