Si sa, il centrocampista del Chelsea piace a tutti non solo per come sa stare in campo. I suoi modi, il suo sorriso sulle labbra in ogni occasione, e l'umiltà ne fanno uno dei giocatori più amati. La conferma anche nel corso del ritiro della Francia (che stasera giocherà in amichevole contro il Sudafrica): i compagni fanno festa per il suo compleanno, e lui replica con i soliti sorrisi imbarazzati e con un discorso (guarda il video in copertina)