Ucraina-Scozia si gioca l'1/6. La finale il 5/6

E' ufficiale: Ucraina-Scozia si giocherà il prossimo primo giugno. La vincente sfiderà il Galles il 5 giugno per un posto al Mondiale in Qatar. Lo ha reso noto la Fifa

La Fifa ha ha fissato le date per gli spareggi di qualificazione europea al Mondiale in Qatar che coinvolgono l'Ucraina. Scozia-Ucraina si giocherà il primo giugno e i vincitori affronteranno il Galles il 5 giugno nella finale per il restante posto europeo nell'evento in programma a fine anno.

La FIFA, in una nota, "desidera ringraziare tutte le parti coinvolte per il forte spirito di solidarietà e cooperazione che ha portato a questa decisione unanime, con l'adeguamento del calendario della Nations League grazie alla collaborazione della UEFA".