Mercoledì 1 giugno è in programma la "Finalissima" a Wembley: sono 35 i giocatori pre-convocati per l'occasione dal ct Scaloni. La lista definitiva verrà ufficializzata tra una settimana

Sono 35 i giocatori pre-convocati dal commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, in vista del match contro l'Italia, in programma mercoledì 1 giugno a Wembley. Nella lista dell'albiceleste per la "Finalissima", sfida che vedrà di fronte i campioni d'Europa e i campioni del Sudamerica in carica, ci sono ben nove giocatori provenienti dalla Serie A. Sono Musso dell'Atalanta, Molina e Perez dell'Udinese, Martinez Quarta e Nico Gonzalez della Fiorentina, Dominguez del Bologna, Lautaro Martinez e Correa dell'Inter e Dybala della Juventus. L'elenco definitivo dei convocati verrà reso noto da Scaloni nel prossimo weekend.