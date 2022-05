Mondiali, 3 donne arbitro e 3 guardalinee in Qatar

La francese Frappart , quella con più esperienza internazionale, è stata la prima donna ad arbitrare una partita di Champions League e Qualificazioni Europee negli ultimi anni, e ha anche preso in carico alcune partite in Ligue 1 . La ruandese Mukansanga è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Coppa d'Africa all'inizio di quest'anno, mentre la giapponese Yamashita è stata la prima donna arbitro a dirigere una partita di Champions League asiatica.

guardalinee, sono state selezionate nella lista di direttori di gara per Qatar 2022. In particolare, tra i 36 arbitri scelti dal Comitato arbitri della Fifa , presieduta da Pierluigi Collina, ci sono la francese Stephanie Frappart - già ad Euro 2020 -, la

Collina: "Meritano di esserci, per noi conta qualità non genere"

"Questo conclude un lungo processo iniziato diversi anni fa con il dispiegamento di arbitri femminili nei tornei junior e senior maschili FIFA". Il commento del presidente del Comitato Arbitri FIFA, Pierluigi Collina. "In questo modo, sottolineiamo chiaramente che è la qualità che conta per noi e non il genere. Spero che in

futuro, la selezione di arbitri femminili d'élite per importanti competizioni maschili sarà percepita come qualcosa di normale e non più sensazionale", ha sottolineato ancora Collina. "Meritano di essere alla Coppa del Mondo FIFA perchè si

esibiscono costantemente ad un livello davvero alto, e questo è il fattore più importante per noi".