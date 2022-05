6/18

KAZUYUKI TODA (Giappone)

Al Mondiale 2002:

Oggi: è allenatore

Rappresentante del Giappone, uno dei due Paesi ospitanti, non lasciò il segno per le sue giocate ma sicuramente per il suo look. Non l'unico taglio bizzarro della sua carriera, si presentò all'appuntamento Mondiale con un folta cresta rossa che rubò inevitabilmente l'attenzione. I nipponici vinsero il girone, ma furono poi eliminati agli ottavi