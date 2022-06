Il campione brasiliano torna a Udine dopo 5 anni, per il lancio del libro “Fatti e misfatti nel mondo del calcio e non solo, uno su tutti è entrato nella storia”, e parla a Sky Sport: "Tornare dove si è amati è sempre bello". E sull'Italia fuori dai Mondiali dice: "Questa non può diventare un'abitudine. Il calcio italiano deve migliorare in tutto"

Udine riabbraccia il suo campione più amato, Zico. A cinque anni di distanza dall'ultima volta, il brasiliano ha deciso di tornare in Italia per una tre giorni di incontri, in occasione del lancio del libro “Fatti e misfatti nel mondo del calcio e non solo, uno su tutti è entrato nella storia” (scritto da Franco Dal Cin, ex direttore generale dell'Udinese, e dal giornalista Massimo Meroi). La prima tappa di questa tre giorni si è svolta oggi a Città Fiera: un incontro in cui hanno partecipato anche Massimo Giacomini, Gianluca Di Marzio, Alberto Cerruti e Matteo Marani. "Tornare ha un buon effetto per il cuore - dice Zico ai microfoni di Sky Sport -. Quando sei in un posto dove la gente ti ama è sempre bello rivedere amici e compagni, tanta gente che non vedevo da circa 5 anni". E a proposito dello slogan 'O Zico o Austria', rilanciato dai tifosi quando il suo acquisto rischiava di essere invalidato, il brasiliano aggiunge: "Fu un momento duro, io ero in Brasile e avvertivo la pressione: dovevo arrivare qui e fare bene. Seguo ancora il calcio italiano, anche se oggi la Premier League è un po’ avanti rispetto alla Serie A. Ma lo guardo sempre, come prima cosa tifando Udinese".

"Italia fuori dal Mondiale? Non può diventare un'abitudine"

Il tema principale, tuttavia, resta la mancata partecipazione della Nazionale azzurra al prossimo Mondiale. "Questa non può diventare una cosa normale - spiega Zico -. L’Italia, come il Brasile e la Germania, sono le squadre che hanno vinto più Mondiali. Una Nazionale che vince l’Europeo, che forse è anche più difficile rispetto al Mondiale, e 2 mesi dopo viene eliminata... Bisogna stare attenti affinché non accada più. Il calcio italiano deve migliorare in tutto per tornare al Mondiale. Nelle ultime giornate di qualificazione non hanno dato tanta importanza alle partite, o forse credevano di essere già qualificati. Poi quando si arriva agli spareggi la pressione diventa maggiore. L’Italia non se l’aspettava e ha perso un’altra opportunità. Il miglior 10 oggi? Messi".



Il 'tour' di Zico continuerà il 3 giugno allo stadio "Tognon" di Fontanafredda, alle 18.30, con la “Partita del cuore bianconero”, che vedrà opposte Vecchie Glorie dell’Udinese con numerosi giocatori che hanno fatto la storia della squadra. Il 4 giugno, infine, il brasiliano sarà a Lignano Sabbiadoro per un talk show diretto da Federico Buffa.