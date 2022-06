Il Galles vola ai Mondiali: battuta l'Ucraina 1-0

È il Galles a conquistare l'ultimo posto riservato alle squadre europee per il Mondiale di Qatar del 2022. Al Cardiff City Stadium la nazionale di Robert Page ha battuto 1-0 l'Ucraina nella finale dei playoff valida per l'accesso alla prossima competizione mondiale che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre . Decisivo un autogol dell'ucraino Yarmolenko al 34' minuto, che su un calcio di punizione di Gareth Bale ha deviato la conclusione con la testa battendo Bushchan. Festa per i gallesi che tornano a giocare un campionato del mondo a 64 anni dall'ultima volta : la competizione venne disputata in Svezia e fu vinta dal Brasile di Pelé. Termina invece il sogno Mondiale dell'Ucraina di Petrakov, che aveva battuto 3-1 la Scozia nella semifinale dello scorso 1 giugno (gara originariamente in programma il 24 marzo scorso ma che venne rinviata a causa dell’inizio del conflitto con la Russia).

Più Ucraina che Galles, ma a qualificarsi sono Bale e compagni

Cinico e deciso. Si può riassumere così la partita del Galles di Page: i padroni di casa hanno sfruttato al massimo l'occasione creata per poi chiudersi in difesa per proteggere il risultato. A Cardiff è la squadra ospite a partire forte, con l'atalantino Malinovskyi che al 3' impegna subito Hennessey con un calcio di punizione. Qualche minuto più tardi, al 9', il portiere gallese compie un bell'intervento su una conclusione di Tsygankov deviata in angolo. Dopo altre due occasioni per la squadra gialloblù, ancora con Tsygankov e Zinchenko, il Galles sblocca la partita con l'autogol di Yarmolenko sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bale. Nel secondo tempo la squadra di Page ha l'opportunità di chiudere la partita con Ramsey, ma il centrocampista di proprietà della Juventus non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 75' altra chance per i gallesi, che colpiscono un palo con Johnson. Negli ultimi minuti l'Ucraina tenta il tutto per tutto riversandosi nella metà campo avversaria, non riuscendo però a battere Hennessey.