Australia batte Emirati: lunedì la sfida al Perù

A Doha, la nazionale australiana ha battuto gli Emirati Arabi Uniti per 2-1 e ha staccato il pass per la 'finale playoff' contro il Perù che si giocherà lunedì prossimo: le due squadre si giocheranno uno degli ultimi due posti per il Mondiale in Qatar del prossimo novembre

Emirati ko, l'Australia sfiderà il Perù

Dopo il primo tempo finito sul punteggio di 0-0, a inizio ripresa si sono subito rotti gli equilibri: dopo otto minuti l'ha sbloccata Irvine, bravo a concludere da pochi metri una bella azione offensiva dei suoi. Ma la gioia per il vantaggio, per gli australiani, è durata solo cinque minuti: dopo un rimpallo al centro dell'area avversaria, Caio Canedo è riuscito a segnare e a rimettere la situazione in parità. Le due squadre hanno iniziato ad alzare ritmo e intensità. E la giocata decisiva è arrivata nei minuti finali: l'australiano Hrustic, da posizione favorevole, ha fatto partire un destro al volo su cui Eisa non ha potuto far niente (complice anche la deviazione di un compagno di squadra): il match è stato quindi vinto per 2-1 dall'Australia. Lunedì l'ultimo atto contro il Perù: le due nazionali sono a novanta minuti da Qatar 2022, ma solo una riuscirà a staccarne il pass.