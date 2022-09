Un incontro tra grandissimi campioni, con una consegna "speciale" e dai mille significati. Andriy Shevchenko, in qualità di ambasciatore Laureus, ha donato a Robert Lewandowski una fascia con i colori dell'Ucraina. Il capitano della Polonia ha ringraziato ed ha aggiunto: "Un orgoglio riceverla, la porterò con me ai Mondiali per ricordare che il popolo ucraino non è solo e non è dimenticato"

Un gesto simbolico, ma dal grandissimo significato. Nello stadio di Varsavia Andriy Shevchenko, oggi ambasciatore della "Laureus Sport for Good Foundation”, ha consegnato a Robert Lewandowski (impegnato in questi giorni con la nazionale polacca per le sfide di Nations League) una fascia da capitano con i colori dell’Ucraina. Una consegna da attaccante ad attaccante, dai mille e profondi contenuti in questi mesi segnati terribilmente dalla guerra. Donando la fascia all’attaccante del Barcellona, Shevchenko ha dichiarato: "Questa fascia rappresenta energia e attaccamento al Paese. Ancora grazie, questa è tua". Lewandowski, da sempre vicino al popolo ucraino (fu tra i primi a schierarsi apertamente dichiarando di non voler giocare la partita contro la Russia dei playoff Mondiali) ha aggiunto: "Ti ringrazio, sono orgoglioso perché so cosa vuol dire supportare il popolo ucraino. So cosa significa lottare per la libertà, come polacchi conosciamo la nostra storia e per me è chiara la volontà di aiutare i nostri vicini ucraini. Sono molto contento, grato e onorato di poter indossare questa fascia. La porterò con me ai Mondiali per ricordare che il popolo ucraino non è solo e non è dimenticato”