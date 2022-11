Il trequartista brasiliano sarà costretto a saltare l’appuntamento in Qatar per via di un problema muscolare che lo terrà fuori dai campi fino al 2023. A confermarlo è stato lo stesso Unai Emery, suo nuovo allenatore all’Aston Villa: “Rientrerà soltanto dopo la sosta per i Mondiali”

Philippe Coutinho salterà il Mondiale con il Brasile. Il fantasista verdeoro ha subìto un infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo con l’Aston Villa nell’ultimo match di Premier League e a confermare il forfait anche per il Qatar è stato proprio Unai Emery: “Coutinho ha una lesione muscolare, non so quanto durerà il suo infortunio ma non tornerà in campo prima del 2023”. Secondo fonti brasiliane, lo stop dell’ex Liverpool e Barcellona sarà di almeno sei settimane.