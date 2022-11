Ufficiali i 26 convocati dal CT Tite per il Qatar, tra questi ci sono i tre difensori della Juventus. Danilo è al secondo Mondiale dopo Russia 2018, prima volta per Alex Sandro e Bremer. La Selecao debutterà il 24 novembre contro la Serbia, poi gli impegni con Svizzera e Camerun

Il commissario tecnico del Brasile Tite ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Tra i convocati ci sono tre calciatori provenienti dalla Serie A, tutti di proprietà della Juventus: sono Danilo, Alex Sandro e Bremer. Se per il primo sarà la seconda partecipazione ai Mondiali dopo Russia 2018, per Alex Sandro e Bremer si tratta di un debutto assoluto nella manifestazione. Soprattutto l'ex Torino ha convinto velocemente il CT Tite la sua prima apparizione con la Selecao risale allo scorso settembre.