Una storia emozionante, forse una favola, certamente la dimostrazione che quando si insegue un sogno con tenacia, forza di volontà e grande professionalità capita, a volte, che quel sogno diventi realtà. Walid Cheddira, il 24enne attaccante del Bari capocannoniere del campionato di serie B, sarà uno dei protagonisti dei prossimi Mondiali in Qatar. La conferma ufficiale è arrivata dopo le convocazioni diramate dal ct del Marocco Hoalid Regragui. La selezione dei Leoni dell'Atlante, inserita nel Girone F insieme a Belgio, Canada e Croazia, farà il suo esordio nella competizione il prossimo 23 novembre affrontando proprio i vice campioni del Mondo. Cheddira è nato in Italia, a Loreto, dove i suoi genitori si erano trasferiti dal Marocco e proprio a Loreto ha cominciato a giocare a calcio fra i Dilettanti. Il passaggio successivo è stato in serie D alla Sangiustese e poi da lì, grazie a gol ed assist, lo ha notato il Parma con Daniele Faggiano. Poi in rapida successione Arezzo, Lecco e Mantova fino al passaggio al Bari in serie C. E' fra i grandi protagonisti del ritorno in B dei pugliesi e l'inizio di questa stagione è devastante, oltre ai 9 gol in campionato altri 5 in coppa Italia in due partite e 14 gol complessivi in 15 partite giocate) e porta il ct del Marocco a rompere gli indugi e a chiamarlo per le amichevoli contro Cile e Paraguay giocate in Spagna. E' bastato questo per garantirgli la chiamata fra i 26 convocati e la gioia espressa dal giocatore al momento della notizia , immortalata dai social del Bari, è l'immagine più eloquente