Francia, i convocati per i Mondiali: out Maignan

Fuori Maignan, dentro Theo Hernandez, Rabiot e Giroud. È questa la scelta di Didier Deschamps in vista dei Mondiali in Qatar dove la Francia si presenta da campione del mondo in carica. Il ct francese ha ufficializzato la lista dei 25 in cui spicca l'esclusione del portiere del Milan, rallentato nell'ultimo periodo dagli infortuni. Saranno tre, dunque, gli "italiani" con la Francia: due del Milan e uno della Juventus. Rabiot completerà un reparto orfano di Pogba e Kantè, mentre in difesa rientra Varane, in dubbio fino all'ultimo per i recenti problemi fisici.