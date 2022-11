Mané salta il Mondiale: tutti i big assenti

Come riporta l'Equipe, l'attaccante del Senegal non prenderà parte al Mondiale in Qatar. Il Bayern Monaco ha chiarito l'entità del suo problema: ovvero, un infortunio alla testa del perone destro, precisando che nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Si tratta dell'ultimo big che non vedremo in campo nell'appuntamento più importante. Ecco tutti gli altri assenti di lusso

L'EQUIPE: "MANÉ SALTA IL MONDIALE"