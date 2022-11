Resi noti i 26 giocatori convocati dal Ct Hans-Dieter Flick per i Mondiali in Qatar: assente dall'elenco l'interista Gosens. Torna Götze. Tra i nomi da segnalare in attacco, Niclas Füllkrug (Werder Brema) e il 17enne Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund). Assenti causa infortunio Marco Reus e Timo Werner