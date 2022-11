Undici su ventisei, non la metà ma qualcosa di molto simile: è la Polonia "versione azzurra" ai Mondiali. Noi non ci saremo, ma la nazionale del Ct Michniewicz si candida fortemente al ruolo di squadra con più giocatori dall'Italia: dieci dalla A e uno dalla B, tra cui nomi su cui si fonderà l'ossatura della squadra, da Szczesny (i cui due vice Dragowski e Skorupski arrivano comunque dal nostro campionato) a Zielinski e Glik (l'unico in B al Benevento), passando per Milik e Piatek là davanti, insieme o come alternatve al bomber Lewandowski. Solo tre arrivano dal campionato polacco mentre due, parliamo dell'ex Siviglia e Psg Krychowiak e dell'attaccante Swiderski, arrivano addirittura da Arabia Saudita (Krychowiak all'Al-Shabab) e Usa (Swiderski a Charlotte).