"Secondo l’ambasciatore del Mondiale in Qatar, ho delle disabilità mentali" inizia così Thomas Fleischmann la conduzione del telegiornale di Sky Sport in Germania. "Cercherò comunque di superare i prossimi minuti senza fare danni. Benvenuti a Sky Sport News...". Nei giorni scorsi l'ambasciatore Khalid Salman aveva definito, nel corso di un'intervista rilasciata alla emittente televisiva tedesca Zdf, l'omosessualità come un "danno psichico"

AMBASCIATORE QATAR: "OMOSESSUALITA' DANNO PSICHICO"