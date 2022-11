Alla Continassa sono di fatto i padroni di casa. E Bremer, Danilo e Alex Sandro, faranno sicuramente da cicerone ai loro compagni. Non più quelli della Juventus, ma di nazionale. Perché il Brasile è atterrato a Torino. Missione Qatar, passando per il centro sportivo dove si allena la Juventus, che alla Selecao presta praticamente la sua difesa. Arrivi agli scali privati dell’aeroporto del capoluogo piemontese, per il ct Tite e per gli altri brasiliani, poi la “presa di possesso” della Continassa e il primo allenamento. Oltre ai tre juventini, sono arrivati a Torino i madridisti Eder Militao e Vinicius Jr. Quindi gli ex milanisti Thiago Silva e Paquetà, l'ex romanista Alisson, l'ex juventino Dani Alves e poi Gabriel Jesus dell’Arsenal, il portiere del city Ederson, il centrocampista dello United Casemiro. In ritardo da Parigi la stella Neymar e il suo compagno al Psg Marquinhos. L'avventura mondiale del Brasile, alla ricerca del sesto titolo, è partita da Torino.