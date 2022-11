Brutta notizia per Didier Deschamps alla vigilia del Mondiale in Qatar. Nell'ultimo allenamento dei bleus a Clairefontaine si è fermato Christopher Nkunku, che non partirà quindi per il Qatar. Per l'attaccante del Lipsia (12 gol in 14 presenze in Bundesliga, e 3 reti in Champions in questa stagione) la prima diagnosi parla di una distorsione al ginocchio sinistro. La Nazionale francese, con un comunicato, ha ufficializzato l'assenza del 25enne: "Nkunku non parteciperà ai Mondiali. Alla FIFA è stata inviata una cartella clinica, presupposto regolamentare per la sostituzione di un giocatore infortunato. Il nome del sostituto di Christopher Nkunku sarà comunicato una volta che la cartella clinica sarà stata convalidata dalla FIFA. L'intero gruppo condivide la tristezza di Christopher e gli augura una pronta guarigione"