Niente vendita di alcol in Qatar nei pressi degli stadi del Mondiale. E' questa la decisione presa dalla Fifa a soli due giorni dall'inizio della manifestazione iridata, adottata dopo le tantissime pressioni portate avanti dal governo qatariota sulla federazione internazionale, che aveva confermato già qualche mese fa il divieto di vendita di alcol all'interno degli stadi ma aveva allestito diversi stand per vendere la birra nei dintorni degli impianti. Un danno sopratutto per la Budweiser, nota prodruttrice di birra nonché uno dei principali sponsor della Fifa (ogni anno spende circa 75 milioni di euro), che ha subito commentanto con un post su twitter poi rimosso ("this is awkward", "questo è strano") e ora sarà costretta a rimuovere i centinaia di punti vendita, per ricollocarli magari in punti meno visibili. In Qatar, infatti, le sostanze alcoliche non sono strettamente illegali in assoluto, ma la vendita è consentita solo in luoghi speciale e non pubblici, come le catene di grandi alberghi che spesso ospitano europei e occidentali, per i quali bere alcol è assolutamente normale.