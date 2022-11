Belgio, Lukaku salta prime due sfide del Mondiale

Romelu Lukaku sarà costretto a saltare le prime due sfide del Belgio al Mondiale in Qatar: il 23 novembre contro il Canada e il 27 contro il Marocco. L'attaccante dell'Inter, che continua a lavorare a parte per un problema alla coscia sinistra proverà a recuperare per l'ultima partita del gruppo F, quella con la Croazia in programma il primo dicembre

Il Belgio è costretto a rinunciare a Romelu Lukaku nelle prime due partite del gruppo F al Mondiale in Qatar. L'attaccante, ancora alle prese con l'infortunio alla coscia sinistra, non ci sarà il 23 novembre contro il Canada e il 27 contro il Marocco. Proverà a recuperare per la sfida con la Croazia (1 dicembre).

Il primo infortunio della stagione del belga risale allo scorso agosto, dopo la partita persa dall'Inter in trasferta contro la Lazio: Lukaku era stato costretto a fermarsi per un problema alla coscia sinistra (distrazione dei flessori). Tornato in campo (e al gol) a ottobre per due spezzoni di partita con Viktoria Plzen e Sampdoria, ha avuto una ricaduta: un risentimento della cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra. Poi la convocazione con il Belgio, in attesa di vederlo in campo con la maglia della sua nazionale in Qatar. Al momento Lukaku ha pochi minuti stagionali nelle gambe, 256 in totale tra Serie A e Champions League (2 gol e 1 assist).