Una modifica dell’ultimo minuto per la squadra di Roberto Martinez che ha dovuto attenersi all’ordine della Fifa: oltre al divieto relativo alla fascia da capitano, per Hazard e compagni non sarà possibile neppure sfoggiare la scritta “Love” all’altezza del collo nel kit-away portato in Qatar e che faceva parte, appunto, della campagna "One Love" presentata già a settembre

GUIDA AI MONDIALI - GIOCA A PREDICTOR