Dopo oltre due mesi di digiuno Jack Grealish è tornato a segnare. Il giocatore del Manchester City non poteva scegliere momento migliore per sbloccarsi, all'esordio ai Mondiali con l'Inghilterra. Una rete arrivata a risultato già ampiamente acquisito contro l'Iran (il match è finito 6-2), non certo spettacolare (ha realizzato a porta vuota su assist di Wilson) ma molto significativa per 27enne inglese. Il gol mancava da troppo tempo a mister 100 milioni di sterline, ma soprattutto c'era ancora in ballo una promessa fatta nelle scorse settimane a un suo piccolo tifoso del City. Ecco spiegata l'esultanza particolare messa in mostra dall'attaccante, che ha iniziato a muoversi in maniera sinuosa come un verme.