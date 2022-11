I giapponesi danno ancora un bell'esempio di civiltà. Dopo il precedente dei giocatori, che in occasione di Russia 2018 e di alcune manifestazioni successive avevano lasciato in maniera impeccabile 'da ospiti' gli spogliatoi, questa volta a catturare le telecamere è stato il gesto dei tifosi che hanno provedduto a pulire lo stadio del Khalifa Stadium dopo la vittoria sulla Germania. Nel pre e durante l'incontro, poi, non sono mancati il folklore e insoliti travestimenti

GERMANIA-GIAPPONE 1-2