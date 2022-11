qatar 2022

E' durato solo 13 minuti il Mondiale di Lucas Hernandez, che contro l'Australia si è procurato un grave infortunio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per il fratello di Theo, ultima defezione in casa dei campioni del mondo in carica della Francia dopo il forfait last minute di Karim Benzema. Di seguito gli altri grandi protagonisti mancati in Qatar causa infortunio FRANCIA-AUSTRALIA: LA CRONACA - TUTTI I CONVOCATI AI MONDIALI