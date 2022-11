L'attaccante belga ha ripreso ad allenarsi in gruppo e potrebbe tornare a disposizione per la prossima gara contro il Marocco, come chiarito dal ct Martinez in conferenza stampa: "Non credo che potrà giocare dall'inizio, ma sembra stare bene e sono contento di vederlo nuovamente allenare con i compagni"

Crescono le speranze per il Belgio di rivedere in campo Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter, convocato per i Mondiali in Qatar nonostante le condizioni non ottimali a causa dell'infortunio alla coscia sinistra rimediato in nerazzurro, dopo aver saltato la gara di esordio vinta 1-0 contro il Canada potrebbe tornare a disposizione per il prossimo match dei 'Diavoli Rossi', quello valido per la seconda giornata del girone F in programma domenica 27 novembre alle 14 contro il Marocco. Lukaku ha infatti ripreso a lavorare con il resto del gruppo, come confermato dal ct Roberto Martinez.