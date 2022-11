Il Brasile dovrà giocare contro Svizzera e Camerun senza due titolari importanti nello scacchiere del commissario tecnico Tite. Stando all'esito degli esami strumentali, sia la stella del Psg Neymar che il difensore della Juventus Danilo hanno riportato una distorsione alla caviglia. Per il numero 10 della Selecao, che è uscito dal campo nel secondo tempo, riscontrati danni ai legamenti laterali della caviglia destra. Per Danilo, che al contrario del giocatore del Psg è rimasto sul terreno di gioco fino alla fine, invece una lesione al legamento mediale della caviglia sinistra. Entrambi hanno iniziato già a sottoporsi a sedute di fisioterapia per accelerare i tempi di recupero, ma la situazione andrà monitorata di giorno in giorno. L'obiettivo è poterli presentare in campo nell'eventuale match degli ottavi di finale