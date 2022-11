La Polonia all'82' raddoppia contro l'Arabia Saudita nella seconda giornata del Gruppo C e mette in cassaforte il risultato. Ma è soprattutto il primo gol in un Mondiale di Robert Lewandowski: tutto facile per il giocatore del Barcellona che poi scoppia in lacrime durante l'esultanza. Emozioni davvero forti per l'attaccante

1° GOL MONDIALE: LEWANDOWSKI CE L’HA FATTA, QUESTI ALTRI BIG ANCORA NO…