Il Mondiale è iniziato in salita per Neymar. L'infortunio rimediato contro la Serbia ha evocato vecchi fantasmi per il numero 10 verdeoro, fermo per un problema ai legamenti laterali della caviglia destra. Neymar starà fuori almeno fino agli ottavi e, intanto, sta proseguendo il percorso riabilitativo per tornare in campo, ma non senza difficoltà. L'attaccante del Paris Saint Germain, infatti, ha postato una foto sui social che mostra le condizioni della sua caviglia e del piede, molto gonfio a causa anche dell'edema osseo riportato. "Andiamo!" ha scritto Neymar che conta di recuperare per le partite più importanti del Mondiale. Intanto il CT verdeoro Tite dovrà fare a meno di lui sicuramente contro Svizzera e Camerun, ultime due partite della fase a gironi.