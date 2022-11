Messi: “Non era facile, ma oggi importava solo vincere”

Al termine del match vinto per 2-0 contro il Messico, Messi ha parlato delle difficoltà di giocare sapendo che non c’era più margine d’errore dopo il ko all’esordio contro l’Arabia: “Sapevamo che era una partita difficile per risollevarci perché il Messico è un’ottima squadra, tecnica, che sa gestire la palla. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, non come dovevamo con tanta intensità. Nel secondo tempo, quando ci siamo calmati e abbiamo iniziato a muovere la palla fino al gol siamo tornati ad essere quello che siamo, poi chiaro che con l’euforia e la necessità che avevamo di vincere la partita è stata più facile, ma dovevamo soltanto fare i tre punti e non è stato facile”.