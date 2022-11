Loro in Qatar non ci sono, nonostante siano stati nel 2022 i bomber più prolifici tra i propri connazionali e abbiano messo insieme qualcosa come cinquecento gol. Dalla Germania alla Spagna, passando per Argentina e Brasile: ecco tutti i bomber ignorati. Dati Transfermarkt (gol nell'anno solare 2022 tra prime e seconde divisioni di tutto il mondo)

GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR