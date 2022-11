Karim Benzema potrebbe tornare a giocare per la Francia ai Mondiali in Qatar. La notizia rimbalza dalla Spagna e trova conferma a Parigi. L'attaccante del Real Madrid era stato costretto a rinunciare alla Coppa del mondo lo scorso 20 novembre, a poche ore dal debutto, a causa di un problema al quadricipite della coscia sinistra. Secondo quanto riportato da 'Onda Madrid', la lesione sarebbe già rientrata e il Pallone d'oro in carica sarebbe pronto per la ripresa degli allenamenti delle 'merengues', fissata per giovedì 1° dicembre. Il CT francese Didier Deschamps non aveva sostituito Benzema, che negli ultimi giorni si è concesso qualche giorno di vacanza con la fidanzata. L'attaccante lionese è a tutti gli effetti inserito nella lista dei convocati delle FIFA, tanto che in caso di vittoria del Mondiale, riceverà la medaglia celebrativa.